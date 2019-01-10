Солист группы «Корни» оскорбил влюблённую фанатку

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Ростовская модель Александра Михайлова заявила, что солист группы «Корни» Алексей Кабанов в своём блоге в Инстаграм привселюдно оскорбил и высмеял её желание выйти замуж за артиста.

В 2000 х годах модель была фанаткой группы «Корни». Особенно ей нравился Кабанов, Александра даже мечтала выйти замуж за него.

Недавно наткнувшись на фото в Инстаграм, Михайлова язвительно прокомментировала фото, написав, что раньше артист казался ей симпатичнее, и хорошо, что мечта выйти за него замуж не сбылась. Дальше шли комментарии других фанаток с подобным смыслом.

Кабанов, разозлившись, ответил что девушки с уровнем IQ меньше 50 его мало интересуют, и все, кто комментировал данный пост, могут спать спокойно, замужество с певцом им не грозит. Далее последовал диалог, в котором Корнев выражался нецензурно в сторону Михайловой.

Модель была оскорблена поведением экс-кумира и обратилась в передачу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Свою вину солист не признал, утверждая что доступ к аккаунту имеют его администраторы и скандальные комментарии он не писал. Ведущий Дмитрий Шепелев вступился за артиста и предложил зрителям поставить себя на место публичного человека. Скорее всего, Шепелев сам не однократно оказывался в подобной ситуации.

На передаче также присутствовала жена Алексея Кабанова - Розалия. Она утверждала что Кабанов ранимый человек, любящий, заботливый супруг и таких комментариев написать не мог.