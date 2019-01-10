Роксана Бабаян: Михаил Державин страдал страшными недугами

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Она поделилась тем, как в последние годы жил её муж. Он скончался ровно 365 дней назад, 10 января.

Роксана Бабаян, приходящаяся актёру вдовой, открыла некоторые подробности его личной жизни. Как оказалось, на протяжении семи лет до смерти Михаил Державин страдал страшными недугами.

Он не прекращал участвовать в спектаклях до самого конца и ездить по стране. Державин всегда отличался гипертонией. Затем на это наложился возраст. Однако актёр, словно не замечая его, продолжал много работать, не снижая нагрузки.

Естественно, это не могло пройти просто так. После сильнейшей гипертонии последовали спазмы сосудов в головном мозге. Державин перенёс несколько сложнейших операций и продолжал трудиться так же напряжённо.

Он относился к профессии с полной самоотдачей и для этого работал на износ, и просто не жалел себя.

Причиной его смерти стала болезнь сердца.