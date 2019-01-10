«Женская месть»: Воробей могла увлечься пластикой из-за измены первого мужа

Сегодня, 19:07

Первый супруг Елены изменил ей с молоденькой актрисой, что могло сподвигнуть Елену на первую пластическую операцию. После этого они прожили еще какое-то время, но артистка ушла от изменника и начала новую жизнь с новыми мужчинами и совершенствовала внешность.

Елена Воробей на днях положительно высказалась о том, что на самом деле «уколы красоты» и пластические операции – это очень нужная вещь в современном обществе. Тем более, что замедлить старение можно, лишь пройдя некоторый курс у косметолога и суметь уберечь результат. Естественно, что при таком положительном отношении к пластическим операциям, скорее всего, сама Елена не раз была пользователем подобного омолаживания и коррекции внешности. Так, известно, что она делала ринопластику и маммопластику. Артистке с детства не нравился ее длинный нос, потому она мечтала о том, чтобы исправить его. А после беременности, по ее словам, понадобилась коррекция груди.

Сами же «уколы красоты» Воробей, по всей видимости, делает регулярно, что видно по ее нестареющей внешности, ведь сейчас в свои «за 50» она выглядит на 10-15 лет моложе.

Что касается причин ее нелюбви к собственному носу, одной из них можно точно назвать инцидент, произошедший с ней еще во время учебы. В театральном Елену вызывал на ковер педагог курса и сильно отчитал девушку за выступления на отчетных концертах со слишком лиричными песнями. При этом наставник добавил слова, которые в корне изменили отношение девушки к своей внешности: «Ты смешная, а не красивая». В 2007 году женщина решилась на хирургическое вмешательство.

Также возможно, что Воробей могла увлечься пластикой из-за измены первого мужа, ведь он сделал это с молоденькой красивой актрисой. Елене было очень больно от предательства родного человека. Позже мужчина вернулся к ней, но они все равно развелись. Теперь же своеобразная «женская месть» заключается в том, что Воробей счастлива с мужчинами, но не выходит за них замуж. Возможно, она опасается новой боли, которую много лет назад ей причинил ее супруг. При этом она очень активно занимается омолаживанием и старается следить за собой, чтобы, по всей видимости, оставаться красивой для нынешнего мужчины, который бросил ради нее семью, и не потерять привлекательность в глазах поклонников и, в случае расставания с гражданским мужем, новых претендентов на ее сердце.