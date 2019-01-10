«Старость не обманешь»: Дрожание ног 69-летней Пугачевой может быть вызвано развитием болезни Паркинсона

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Алла Пугачева уже еле передвигается по сцене, и, несмотря на многочисленные пластические операции, тело певицы не стало выглядеть моложе из-за естественного процесса старения - убеждены пользователи сети. Легкий тремор конечностей певицы заметны практически всем, а это может означать, что со здоровьем Примадонны произошли необратимые изменения.

Недавно Алла Пугачева заявила о возвращении на сцену в рамках тура в честь своего 70-летия. Примадонна начала выступать на некоторых мероприятиях, поэтому у поклонников появилась возможность рассмотреть разницу, которая образовалась за время ее ухода со сцены. Многие отметили, что у Пугачевой начали немного дрожать ноги и затруднилась ходьба, что может говорить о неблагоприятном прогнозе на будущее певицы.

Все же старость не обманешь, и Алла Борисовна, как никто другой, должна это понимать. С учетом того, что на лицо она стала выглядеть моложе, вернуть прежнее здоровье не поможет даже современная медицина. Дрожание ног, согласно убеждениям медиков, у 69-летней Пугачевой может быть вызвано развитием болезни Паркинсона - тремор рук, ног и головы может быть связан с разрушением нейронов экстрапирамидной системы, которые частично нарушают координацию движений.

К сожалению, как отмечают медики, болезнь Паркинсона полностью не вылечивается - с помощью медикаментов можно только уменьшить интенсивность заболевания. Стоит отметить, что средства Пугачевой могут позволить любой болезни протекать практически незаметно, но даже богатства Примадонны не спасут ее от естественной старости.