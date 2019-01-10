«Андрей с приветом»: Фанаты Малахова боятся, что заболевание головы вынудит его бросить шоу

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Ведущий рейтинговых программ «Привет, Андрей!» и «Прямой эфир» намекнул поклонникам в Instagram, что может иметь ранние признаки болезни Альцгеймера.

Андрей Малахов известен широкой общественности как журналист и ведущий скандальных программ вроде «Большой стирки», «Пусть говорят» и «Прямой эфир». Вместе с тем лишь настоящие поклонники телезвезды знают, что он активно занимается спортом, соблюдает и пропагандирует здоровый образ жизни. В этой связи многие фанаты Малахова удивились, когда увидели его в Instagram сперва в кислородной маске, а затем в специальном «шлеме» из датчиков на голове. Оказалось, что в США Андрей Николаевич прошёл специальную процедуру по профилактике и лечению болезни Альцгеймера.

Новая технология по словам Малахова, была разработана учёными Гарвардского университета и NASA. Впрочем, позже телеведущего тут же опозорила перед двумя миллионами подписчиков его коллега Елена Малышева, которая назвала процедуру «старинным методом». Однако многих поклонников Малахова привлекла не эффективность методики лечения болезни Альцгеймера, а вероятность наличия у их кумира опасного заболевания.

Болезнь Альцгеймера известна, как наиболее распространённая форма деменции. Как правило, её страдают люди после 65 лет, однако науке известны частые случаи заболевания среди молодых людей. С каждым годом число больных с подобным диагнозом, по подсчётам Всемирной организации здравоохранения, неуклонно растёт, а среднестатистический пациент с болезнью Альцгеймера молодеет. В этой связи фанаты Андрея Малахова встревожились из-за его намёка на возможное наличие ранних признаков заболевания. Подписчики боятся, что заболевание головы вынудит Малахова бросить шоу. «Андрей, а что у Вас есть намёки на Альцгеймера? Не пугайте, а то будет не «Привет Андрей», а «Андрей с приветом». Мы не хотим так», - пишут беспокойные поклонники в сети.