«Заливала обиду»: Преданная Нелли Кобзон могла не развестись с мужем благодаря алкоголю

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Похоже, что фирменная улыбка Нелли Дризиной обеспечивалась отнюдь не безоблачной супружеской жизнью с Кобзоном - женщина несколько десятков лет терпела неверность супруга. Нелли Кобзон никогда не скрывала, что прощала Иосифу Давыдовичу множество измен.

После очередной подобной новости со стороны женщина даже решила разводиться, но их брак, по словам Дризиной, спас приступ радикулита певца - Нелли решила, что выходить супруга является ее долгом. Но с учетом того, что все же поведение мужа ее огорчало и даже злило, остается непонятным, как она появлялась с мэтром в обществе всегда с улыбкой на лице.

Судя по многочисленным фото в сети, преданная Нелли Кобзон могла не развестись с мужем благодаря алкоголю - на всех мероприятиях за столом у пары присутствовали исключительно крепкие напитки, что может свидетельствовать о ее тяге к спиртному. Возможно, именно алкоголь помогал женщине забыть измены мужа, чувствовать себя раскованнее, когда все общество знает о том, что Кобзон не хранит ей верность, тем самым унижая ее.

Любая женщина не может быть счастливой, зная, что у ее любимого мужчины есть увлечения на стороне. Многие на этой почве разводятся, другие - топят боль в алкоголе, как показывает статистика социологических опросов. Возможно, и Нелли Кобзон заливала обиду, чтобы казаться со стороны счастливой женщиной - уходить от Иосифа Давыдовича женщине, по большому счету, было некуда, поэтому и не странно, если данное предположение окажется правдой. Косвенным подтверждением данной догадки может быть легкая постоянная отечность лица Нинель Дризиной, которая даже с помощью косметологических процедур никуда не девалась.

Исходя из интервью Нелли Кобзон, можно предположить, что вдова мэтра достаточно образована и умна. Поэтому, вероятно, она всегда знала о том, где и с кем находится Кобзон, но не могла никак противоречить властному супругу из-за страха потерять все, к чему шла всю свою жизнь. Поскольку совесть Нинель Дризиной могла не позволить уйти к другому, более верному мужчине, в том числе и из-за страха осуждения, то жена Кобзона могла найти отраду на дне бокала.