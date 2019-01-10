Пугачева одобряет матерный стиль Шнурова в творчестве

Сегодня, 17:07

Алла Борисовна встала, по всей видимости, на сторону Сергея в конфликте между ним и Милоновым, так как одобрила ответный стих Шнура в Instagram. Возможно, она ценит неординарность подачи и свободу мнения такого исполнителя, как Сергей, потому и поддерживает его.

В своем аккаунте в Instagram Сергей Шнуров опубликовал ответное стихотворение на критику в свой адрес Виталия Милонова, который знаменит своими скандальными высказываниями о разного рода блогерах или исполнителях. На этот раз Шнуров не угодил ему стилем подачи своих песен. По мнению депутата, в его исполнении должно быть меньше мата и тогда, по всей видимости, все станет гораздо лучше в стране, как уверен Сергей. В его произведении улавливаются нотки сарказма и многим оно пришлось по душе. Как оказалось, даже Алла Пугачева обратила внимание на данное стихотворение.

По всей видимости, в какой-то степени Примадонна одобряет матерный стиль Шнурова в творчестве и не считает это чем-то зазорным. Возможно, это и является его «изюминкой», аудитория любит его за открытость и какую-то беспардонность, пожалуй. Сама же Пугачева отметила «ответку» смайлом поднятого вверх большого пальца, что означает «класс», чем удивила поклонников Шнурова, если не его самого.

Возможно, Пугачева прекрасно понимает, что урезание и цензура никак в данном случае не помогут улучшить ситуацию ни на эстраде, ни в бедственном положении некоторых слоев населения, не повлияет на дальнейший благоприятный исход событий, которые происходят в стране. Скорее всего, песни Шнурова дают отдачу для зрителя, он чувствует некоторую солидарность с исполнителем и потому многие поддержали Сергея и выразили мнение, что он абсолютно прав в споре с депутатом. Порой Милонов пытается «выехать» на чужом имени, как, к примеру, Лена Миро, вступая в прения со знаменитостью, но каждый раз, по мнению поклонников, лишь получает порцию неуважения в свой адрес, что, по всей видимости, не очень его радует, так как он политик, а не блогер и ему стоило бы заниматься вещами поважнее, чем искать изъяны в творчестве Шнурова, Данилы Поперечного и так далее.