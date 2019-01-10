Отрабатывает миллионы? Дана Борисова могла задолжать Малахову круглую сумму – фанаты

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Теперь телеведущий «спрашивает» с подруги во время новых съёмок.

Дана Борисова не так давно вернулась из Израиля, где провела с дочерью отпуск. Посетив несколько святых мест, Борисова не забывала о друзьях и поклонниках и обещала обсудить в рамках телешоу смерть одного из близких друзей – Криса Кельми. Разговор, как это часто бывает, прошёл в студии Андрея Малахова, ведь больше некогда телезвезду никуда не приглашают. Но и работая на друга Малахова, Дана Борисова может получить за своё участие в съёмках сущие копейки.

Такое предположение сделали пользователи Сети. О какой конкретно сумме идёт речь и следует ли её считать миллионами – неизвестно. Но напомним, что лечение в реабилитационной клинике, восстановление и обустройство в Москве по возвращении было оплачено из кошелька Андрея Малахова. Взамен, не имея собственных средств, Дана Борисова занимается пиаром Малахова в соцсетях как главного благотворителя России. В том числе телеведущая защищает его от нападок активистов, жаждущих закрытия «морально разлагающих шоу Малахова». Она признаёт его студии в любви, но у самой нет денег даже на простой маникюр. Вероятно, этого мало для того, чтобы Дана полностью отработала сумму, которую задолжала коллеге.

Возврат долгов также носит трудовой характер. Дана Борисова теперь вынуждена сниматься в тех шоу Андрея Малахова, которые могут навредить её и без того грустной репутации. Так, разговор от смерти и проблемах Криса Кельми, который умер от некого хронического заболевания 1 января, очевидно, поднимут рейтинг «Прямого эфира», но и сделают Дану центром скандала. Телеведущую могут обвинить в клевете и лицемерии. Но это единственный способ вернуть Малахову деньги, если долг ещё имеет место быть. Другого объяснения поступкам Борисовой фанаты найти не могут.