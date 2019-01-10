Семью Надежды Кадышевой сгубил страшный рок

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Певица поведала о страшной напасти, которая преследует членов ее семьи уже не одно поколение. Кадышева поделилась с поклонниками своими методами выхода из затяжной депрессии.

Надежда Кадышева дала откровенное интервью, в котором рассказала, что выросла в дружной и благополучной семье, но в 40 лет ее мать скоропостижно скончалась и жизнь девочки перевернулась. Спустя много лет звезда проанализировала причины кончины самого близкого человека и пришла к выводу, что это не сердечный приступ, а затяжная депрессия.

Как сообщила артистка, в те времена депрессия не являлась болезнью. Но это действительно страшно, так как человек испытывает беспричинную боль, душевную тоску, которая сжигает сердце и приводит каждого к смерти в раннем возрасте. В воспоминаниях она говорит, что «маму она буквально извела». Позднее такие же проблемы обрушились на ее сестру, которая не смогла справиться с потерей своего ребенка.

Сама же Кадышева уверена, что следующей жертвой должна быть она, ведь злой рок просто преследовал всех членов ее семьи по женской линии и сгубил их. Звезде также известны страдания от сильной депрессии, которая буквально не дает дышать. Однако она оказалась единственной из родственниц, кому-таки удалось справиться с «хитрой» болезнью.

Напомним, что ранее Кира Найтли сообщила о том, что ее преследует депрессия на протяжении долгого времени, она даже решила забыть карьеру актрисы, так как на данный момент ее «мир рухнул».