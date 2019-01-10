«Дичь и секс»: Век Бузовой в топ iTunes может оборвать экс-любовница Гуфа Яна Шевцова

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Поющая, танцующая и максимально раскрепощенная артистка может стать открытием 2019 года и даже совершить сексуальную революцию.

Яна Шевцова стала известна некоторое время назад из-за скандала вокруг расставания репера Гуфа (Алексея Долматова) и певицы из A’Studio Кети Топурии. Пока общественность решала для себя, кто такая жительница Екатеринбурга для репера, она смогла очень громко о себе заявить в Сети. Шевцова стала участницей проекта «Дом-2», куда пришла уже после Нового года и произвела фурор историей своих отношений с Долматовым. Более того, девушка пришла к Захару Саленко, но уже спустя пару часов после того как переступила порог телестройки начала целоваться с Арсеном. Неоднозначное поведение Шевцовой многие раскритиковали и описывали синонимами «дичь» и «чрезмерный секс».

Однако скандал с Топурией уже забылся, поскольку Шевцову обвинили в распространении ВИЧ на «Дом-2». Это сделала Лера Фрост, которая может из зависти хотела насолить своему «экс-возлюбленному» Саленко. В любом случае Фрост теперь может поплатиться или доказать правоту в суде, куда уже собирается Шевцова. По словам Яны, ее мама председатель суда, а она сама юрист, поэтому Лера вероятно попала в очень неординарную ситуацию. Теперь же, Шевцова может угрожать и самой Бузовой. Дело в том, что Яна оказывается хорошо поет и танцует, что в принципе не новость для ее знакомых и друзей. Ее творчество не заканчивается в караоке, а продолжается даже записью песен. Метр Т записал с Яной общий трек, часть которого появилась в Инстаграме. Век Бузовой в топ iTunes может оборвать экс-любовница Гуфа Яна Шевцова если продолжить далее быть такой как сейчас. Ее карьера может быстро взлететь за считанные дни и получить массу одобрительных комментариев. Шевцова раскована и исполняет песни в привычном формате Ольги Бузовой. Может быть ее песня с Метр Т станет хитом, и покорит iTunes.

Если рассмотреть перспективу, то в свои 18 лет Яна может многого добиться. Может Ольга Бузова решила таким способом подыскать себе преемницу? Точно неизвестно, но в перспективе такие как Шевцова получают сильную поддержку и после могут даже быть одной из ведущих проекта «Дом-2» или же начать сольный проект на уже раскрученном имени. Может быть Ольга Бузова всерьез задумалась о появлении ребенка, но продюсеры предъявили условие для ее беременности: «найдешь замену – без проблем». Таким образом, Яна Шевцова в скором времени сможет покорить рейтинги iTunes, а если это произойдет, вполне реально сможет конкурировать с Ольгой Бузовой.