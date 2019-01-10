Миро после скандала с Биланом всерьёз взялась за наркотики для Рудковской

Сегодня, 16:05

Миро в очередной раз раскопала «грязное бельишко» звёздной тусовки.

Как известно, совсем недавно разгорелся скандалом между Биланом и блогером Леной Мирро. В своём блоге девушка изощрённо отозвалась о звёздной тусовке и Билане, в частности: «Яна с Биланом, вы там совсем утратили связь с реальностью? Вы всерьёз считаете себя и выходцев из вашей околосветской песочницы уважаемыми в народе людьми? Вы когда народ-то в последний раз в глаза видели? Скажите честно: вы не в себе?». В полемику вступил Билан, посчитав, что имя девушка создаёт себе благодаря сплетням и «грязному белью» знаменитостей. Судя по всему, такой шумихи с певцом Миро оказалось мало. После скандала Блогерша всерьёз взялась за тему наркотиков для Рудковской. По словам Миро, помимо того, что Яна продюсирует Диму Билана, то является ещё и крёстной матерью Алеси Кафельниковой, которая лечилась от наркозависимости. Миро уверена, что такая связь не спроста, ведь Рудковскую ранее уже обвиняли в наркомании. Напомним, Рахман Неймарк-Коэн был одним из лучших организаторов московских звёздных тусовок и, предполагалось, шоумен скончался от передозировки. Тогда Яна Рудковская и Дима Билан тяжело перенесли утрату Рахмана. Звёздная тусовка связала такие переживания с неоднозначными услугами, которые оказывал Рахман для многих звёзд.