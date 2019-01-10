«Бондарчук не последний»: Паулина Андреева «эскортными» фото может привлекать более богатых любовников

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Паулина Андреева в свое время бросила Владимира Машкова ради более перспективного Федора Бондарчука, и на нем, по всей видимости, не собирается останавливаться.

Актриса Паулина Андреева недавно стала объектом для обсуждения со стороны блогера Лены Миро - она описала артистку как финансово-предприимчивую содержанку Федора Бондарчука, которая пробилась в актерство благодаря роману с Владимиром Машковым, близким другом Олега Табакова. Ни особых данных, ни богатой семьи Андреева не имеет, как указывает Миро, но при этом сумела правильно распорядиться своим телом и природной красотой.

Паулина Андреева «эскортными» фото может привлекать более богатых любовников - полагают пользователи сети. Актриса снимается в достаточно откровенных нарядах, которые противоречат статусу несвободной девушки. Многих смущает то количество обеспеченных мужчин, через постель которых пришлось пройти Андреевой - поклонники убеждены, что актриса готова променять еще не одного мужчину на более перспективного, поскольку желание закрепиться в актерском мире, вероятнее всего, превыше чувств. Из этого вывод может быть только один - Бондарчук у нее не последний.

Стоит отметить, что возлюбленная Федора Бондарчука обращает внимание не на своих ровесников - разница между знаменитостями составляет 20 лет, но даже такой разрыв, по мнению режиссера, не является помехой их чувствам. К слову, с Машковым эта разница составляла 25 лет. Именно поэтому, как убежден многие, Паулину Андрееву не интересует любовь - ей важно добиться своего места под солнцем, поскольку люди того же возраста вряд ли смогут обеспечить ей такой карьерный рост.