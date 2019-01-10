Громкое признание Регины Тодоренко: С токсикозом она боролась при помощи алкоголя

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После рождения первенца знаменитость поделилась своими впечатлениями от беременности и родов. Некоторые заявления шокировали даже ее поклонников.

Молодая мама Регина Тодоренко уже делится своим опытом с поклонниками, рассказав о своей беременности и родах. Такую информацию знаменитость выложила на своей страничке в социальной сети и тем самым произвела фурор и активное обсуждение темы.

Дело в том, что беременность у ведущей протекала довольно тяжело, что приносило ей только муки и страдания. Тодоренко рассказала, что практически весь период вынашивания ребенка ее мучил сильный токсикоз, спастись от которого она могла только при помощи алкоголя. Именно этот факт и ошеломил многих пользователей, которые начали писать, что спиртные напитки очень пагубно действуют на плод, а знаменитость сознательно уничтожала малыша.

Все же Регина успокоила своих подписчиков словами о том, что на самом деле пиво было безалкогольным, да и делала она всего пару глотков только для того, чтобы прошла тошнота. Впрочем, поклонники новоиспеченной мамы не осудили ее, а напротив, отнеслись с большим пониманием.

Правда вот отношение к таким действиям отца малыша – Влада Топалова, остались для многих загадкой. Известно, что продюсеры, которые организовывали съемки Тодореноко во время беременности также были шокированы включением в райдер пива.