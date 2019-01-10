«Как Лопырева»: Алену Рапунцель из «Дом-2» заподозрили в пиаре на беременности

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«Отсутствующий беременный живот» на фото наталкивает на мысль о рождении малыша и сразу же на ложь сестры Ольги Рапунцель.

Алена Рапунцель отправилась в декретный отпуск и на данный момент не снимается в проекте «Дом-2». Ее особое положение не дает ей физической возможности 24/7 быть в процессе эфиров и активности. Однако, Алену Рапунцель из «Дом-2» заподозрили в пиаре на беременности. Новый снимок Алены возмутил юзеров, которым показался беременный живот девушки фейком.

«А где живот, забыла надеть?», «Мама хорошенькая с такой прической!!!!», «Аленка не пожалей денег на хорошую проф фотосессию с мамой Вы сейчас обе такие хорошенькие На память останется на всю жизнь с животиком он у тебя такой аккуратненький, что значит молодая растяжек не будет. От всей души пишу. Переживаю за тебя», «Здоровья тебе и твоему малышу», «Как Лопырева)», - написали в Сети.

Интересным кажется, что Аленку сравнили с Викторией Лопыревой, которую также подозревали в сомнительной беременности. Может быть, Алена действительно выглядит очень аккуратной и ее беременный животик уже опускается в связи с приближением даты родов, но эта версия не кажется реальной для подписчиков. Людям проще подумать, что Алена Рапунцель обманывает всех и она вовсе не беременна. Дело в том, что Алена на проекте еще была очень активной и ее живот казался больше, чем сейчас. В любом случае Алена могла родить и не рассказать еще об этом своим поклонникам, которые надеются на ее воссоединение с отцом мальчика Ильей Яббаровым. Может быть обвинения против сестры Ольги Рапунцель это проделки Маргариты Ларченко, которую не раз замечали за негативными высказывания в адрес матери будущего ребенка Яббарова. Таким образом, хейтеры заподозрили в пиаре на беременности Алену Рапунцель из «Дом-2», но новости о рождении ребенка пока нет.