«Зомби-копия» Анджелины Джоли из Ирана сообщила, что сломала шею

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Модель из Ирана показала в Instagram очередное жуткое фото.

19-летняя жительница Тегерана Сахар Табар, которая также известна в качестве «зомби-копии» Анджелины Джоли, в очередной раз шокировала мир своей выходкой. В личном микроблоге в Instagram девушка сообщила своим фолловерам, что сломала шею и на данный момент пребывает в больнице. В качестве доказательства Сахар разметила в Сети снимок из больничной палаты.

Однако теперь уже поклонники не верят в подобные шутки эпатажной модели. Пользователи Сети, заметив явный фотошоп на снимке, посчитали, что девушка захотела в очередной раз пропиариться. В прошлый раз модель заявила, что сделала 50 операций ради внешности Анджелины Джоли, однако на самом деле это является результатом фотошопа.