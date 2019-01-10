«Кети отомстила»: Топурия могла спровоцировать выгон экс-любовницы Гуфа Шевцовой из «Дом-2»

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Предательство и измена могли спровоцировать певицу на жесткие меры и действия через Леру Фрост, которая может быть была не против засветиться.

Отношения Кети Топурии и Алексея Долматова, известного репера Гуфа, закончились так неожиданно и резко, что поклонники не успели даже разобраться в этом скандале пристально. Вероятней всего, на данный момент Гуф и Шевцова не вместе, поскольку Яна пришла на «Дом-2» и уже успела стать эффектной девушкой. Пока Саленко рассуждал на тему отношений с Шевцовой, Яна успела станцевать сексуальный, откровенный танец с Арсеном и даже целовалась с парнем. После его четкого слова о заселении в прошлой серии, Яна поняла, что не будет долго ходить в одиночках. Но экс-участница проекта «Дом-2» Лера Фрост подогрела тему словами о возможном ВИЧ у Шевцовой, чем спровоцировала настоящий скандал.

«Неважно, кто и когда донес мне эту информацию. Я просто попросила руководство проверить ее на наличие болезни. А увидя ее поведение в эфире, я поняла, что она будет спать со всеми, тем самым подвергая опасности многих участников. Насколько мне известно, ее выгнали с проекта вместе с парнем, с которым у нее была интимная связь. Видимо, информация все-таки подтвердилась», - сообщила Фрост.

Возможно, Топурия могла спровоцировать выгон экс-любовницы Гуфа Шевцовой из «Дом-2». После громкого скандала с изменой Кети очень спокойно на все реагировала и возможно уже знала, что обязательно выпадет случай показать, кто есть кто. Может быть Кети отомстила не только Гуфу таким поступком, но и Шевцовой, руками Леры Фрост. Вероятно, Топурия не из тех людей, кто будет мстить, но расставить все по полочкам все же нужно было. Есть подозрения, что возможный выгон Шевцовой был спланирован для пиара проекта и даже очернения Долматова, но это догадки. Стоит только гадать и думать, что же произошло на самом деле с Шевцовой, но пока информацию она не комментирует.

Таким образом, если у Яны действительно подтвердится диагноз, есть все основания подозревать о возможной опасности для здоровья Гуфа и Топурии.