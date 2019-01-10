«Служебный роман»: Зудина могла закрутить отношения с Богомоловым ради роли в новом сериале

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Марина Зудина уже отошла от смерти Олега Табакова и начала работу в сериале Константина Богомолова, которому приписывали роман с Ксенией Собчак. Правда, остается непонятным одно: как не одаренная актерским талантом вдова Табакова смогла получить роль с учетом большой конкуренции.

О том, что Марина Зудина никогда не имела особых данных, говорит множество ее коллег. Мало того, некоторые из них считают, что покойный Табаков, несмотря на присущий ему профессионализм, никогда не брал бесталанных актеров на роли, исключения делал только для супруги и сына. Поэтому вполне вероятно, что без Табакова карьера Зудиной могла бы закончиться, так и не начавшись.

Продолжение... «Бондарчук не последний»: Паулина Андреева «эскортными» фото может привлекать более богатых любовников Паулина Андреева в свое время бросила Владимира Машкова ради более перспективного Федора Бондарчука, и на нем, по всей видимости, не собирается останавливаться. После смерти супруга актрисе приходится искать работу самостоятельно, и, вероятнее всего, не совсем традиционным методом добиваться поставленных целей. К слову, Зудина, по словам ее подруги молодости, в свое время умышленно увела Табакова из семьи, поставив себе цель в 16 лет добиться внимания советского актера. Поэтому не стоит исключать и того варианта, что Зудина могла закрутить отношения с Богомоловым ради роли в новом сериале - связи мужа она вряд ли бы смогла подключить.

Подобный «служебный роман» может существовать только при том условии, что о нем никто не узнает. Есть большая вероятность, что история любви Собчак и режиссера была придумана для того, чтобы скрыть реальное имя любовницы Богомолова, которой может оказаться Зудина. Зарабатывать актрисе попросту необходимо - деньги Табакова не безграничны, и имеют свойство заканчиваться.

Неизвестно, есть ли отношения между Константином Богомоловым и вдовой Олега Табакова, но выбор режиссера на роль Зудиной вызывает у многих одни вопросы. Поклонники Табакова в свою очередь убеждены, что Марина слишком умна и хитра, поэтому сделает все возможное, чтобы о ее новых романах никто не узнал.