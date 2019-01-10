«Запустилась на Мальдивах!»: Фанаты раскритиковали Волочкову за «масленицу» на голове

Сегодня, 13:48

Поклонникам не понравилось, что даже на райском острове балерина не может привести свои волосы в порядок.

На днях Анастасия Волочкова опубликовала селфи крупным планом, которое моментально стало предметом для обсуждений в социальной сети Instagram. Фанаты в очередной раз принялись критиковать знаменитость за жирные и сальные волосы, которые даже прозвали «масленицей» на голове. Кроме того, подписчики не оценили и брови балерины, заявив, что Волочкова их просто нарисовала маркером.

«Запустилась на Мальдивах!», - пришли к выводу фолловеры скандальной блондинки. Также пользователи Сети заметили, что Волочкова на островах перестала брить ноги, которые также показывала в Instagram-историях, и стала ещё больше злоупотреблять спиртными напитками.