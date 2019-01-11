«Не дать ни взять»: Анастасия Волочкова может искать замену сексу через скандалы

Сегодня, 02:20

Балерина, возможно, ущемлена вниманием и таким способом может пытаться получить любовь.

Анастасия Волочкова славится постоянными скандалами и ссорами с поклонниками, которые обвиняют приму-балерину во всех грехах. Дело в том, что Анастасия скрывает и интригует подписчиков наталкивая их на разные мысли, которые в последствии играют против имиджа и статуса балерины. Ее неоднозначное поведение часто становится поводом к оскорблениям и обиды самой Насти на людей. Однако, Волочкова сама подогревает интерес к своей приватной жизни голыми фото, смешными и провокационными кадрами, что влечет вреду недовольства со стороны юзеров. Возможно, Анастасия принимает скандал, как аналог секса.

«Кричат, как правило, сексуально неудовлетворенные люди. А на крик криком отвечают точно такие же. У сексуально удовлетворенного человека физических сил и психологической энергии на крик просто не хватает», - подозревают ее поклонники.

Возможно, Анастасия Волочкова может искать замену сексу через скандалы. Некоторым юзерам кажется ее поведение наигранным и неестественным. Вместе с тем, Волочкова может скрывать тайну своей жизни за голыми фото и даже улыбками. Возможно, Анастасия не может не дать ни взять любовь у именно любимого человека. Вместо этого звезда пытается всеми способами реализоваться и не дать опустить руки. А откровенные фото только помогают ей оставаться «желанной» и быть предметом обсуждения среди пристальных «диванных экспертов». Анастасия Волочкова может искать замену сексу через скандалы, поскольку ее личная жизнь не так интересна юзерам, как может показаться на первый взгляд.

Таким образом, откровенные образы и фото обнаженной Анастасии Волочковой могут быть свидетельством ее возможного разочарования в мужчинах или же подчёркивают любовь балерины к тайному предмету воздыхания.