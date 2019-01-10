«Вообразил себя парламентарием от рая»: Шнуров ответил Милонову на «отрыжку пивника»

В пренебрежительной манере лидер «Ленинграда» прошёлся по своему визави, обратив его внимание на более насущные проблемы России.
Виталия Милонова многие знают, как отчаянного борца за высокие моральные устои и нравственность в обществе. Манера борьбы депутата Госдумы, впрочем, далеко не всем по душе. Многие считают, что Милонов переходит грань, когда рассуждает о некоторых вещах и личностях. В числе прочего парламентарий накликал на себя волну негатива россиян из-за публичной и жёсткой критики популярного коллектива «Ленинград» и, в частности, его лидера Сергея Шнурова. Творчество группировки Милонов назвал «полным трешем» и «отрыжкой пивника».
Реакция Шнурова не заставила себя ждать. В свойственной для себя манере артист ответил депутату Госдумы на «отрыжку пивника»в стихах в своём Instagram. В числе прочего в пренебрежительном тоне лидер «Ленинграда» высказался о самом Милонове, заявив, что тот чрезмерно увлечён вопросами, которые выходят за рамки его компетенции, как народного избранника. Вместо того, чтобы заботиться о благосостоянии народа, политик, как заметил Шнуров, комментирует далёкие от себя вещи, ратуя за «чистоту» российской культуры. При этом стоит отметить, что музыкант в своём ответе Милонову избежал употребления матерных выражений, чем показал депутату, что способен реагировать на происходящее без употребления ненормативной лексики.
, - написал Шнуров.