«Вообразил себя парламентарием от рая»: Шнуров ответил Милонову на «отрыжку пивника»

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В пренебрежительной манере лидер «Ленинграда» прошёлся по своему визави, обратив его внимание на более насущные проблемы России.

Виталия Милонова многие знают, как отчаянного борца за высокие моральные устои и нравственность в обществе. Манера борьбы депутата Госдумы, впрочем, далеко не всем по душе. Многие считают, что Милонов переходит грань, когда рассуждает о некоторых вещах и личностях. В числе прочего парламентарий накликал на себя волну негатива россиян из-за публичной и жёсткой критики популярного коллектива «Ленинград» и, в частности, его лидера Сергея Шнурова. Творчество группировки Милонов назвал «полным трешем» и «отрыжкой пивника».

Реакция Шнурова не заставила себя ждать. В свойственной для себя манере артист ответил депутату Госдумы на «отрыжку пивника»в стихах в своём Instagram. В числе прочего в пренебрежительном тоне лидер «Ленинграда» высказался о самом Милонове, заявив, что тот чрезмерно увлечён вопросами, которые выходят за рамки его компетенции, как народного избранника. Вместо того, чтобы заботиться о благосостоянии народа, политик, как заметил Шнуров, комментирует далёкие от себя вещи, ратуя за «чистоту» российской культуры. При этом стоит отметить, что музыкант в своём ответе Милонову избежал употребления матерных выражений, чем показал депутату, что способен реагировать на происходящее без употребления ненормативной лексики.





Разгорячен опять месье Милонов. Богоугодным развозился спичем. Нет, не о нищенском существовании миллионов, Он речь держал и был аллегоричен. Пророчествовал будто бы Исайя, Законами изъяв от нас излишки, Бородкой рыжей в гневе потрясая, Он рассуждал о пиве и отрыжке. О смерти Пушкина. Слова не выбирая, Он слал проклятия и хамство источив, Вообразил себя парламентарием от рая, Вот и икона с ним, свеча, ключи. Что слезы льет старик у банкомата, Подумаешь, немного не поест. Вот если в песнях будет меньше мата, Тогда наладится житуха, вот те крест

, - написал Шнуров.