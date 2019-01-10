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Сыгравший нечистую силу Филипп Киркоров едва не умер после съемок мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» в 2001 году. После зловещей роли у певца, как он признавался, начались большие неприятности, а главной стал уход Аллы Пугачевой в в том же году к другому мужчине - Максиму Галкину, хотя официально пара развелась в 2005 году.

Всем известен факт, что играть нечистую силу в фильмах - дурной знак. После этого часто случаются неприятности, в частности, актеры могут страдать от смертельных болезней, как показывает практика фильмов «Ночной дозор» и «Мастер и Маргарита». Именно после таких съемок из жизни уходят, на первый взгляд, здоровые знаменитости, скончавшись от раковых заболеваний или сердечной недостаточности - яркий тому пример Жанна Фриске и Владислав Галкин. Поэтому есть большая вероятность, что брак Пугачевой и Киркорова мог разрушиться из-за мистической роли черта в «Вечерах на хуторе».

Самого Киркорова эта участь миновала частично - как рассказывал поп-король в одном из интервью, после съемок он заболел так, что едва не умер, поэтому решил завязать навсегда с подобными ролями. Хоть болезнь и отступила, но в жизни Киркорова начались настоящие драмы - любовь всей жизни Алла Пугачева ушла к более молодому и привлекательному Максиму Галкину, затем громкий скандал с журналисткой, который вылился в судебные тяжбы, а в завершении - полное отсутствие личной жизни.

Вероятнее всего, проклятие роли черта до сих пор преследует Филиппа Киркорова - несмотря на то, что он зарекся больше не связывать свое имя с нечистью, полностью счастливым он так и не стал - певцу перевалило за 50, а серьезных отношений с женщинами, кроме как с Аллой Пугачевой, у артиста не было. Да и, похоже, что на это надеяться не стоит - все короткие интрижки заканчиваются так быстро, что никто даже не помнит об их существовании.