«Старинный метод»: Малышева опозорила «зожника» Малахова перед подписчиками в Instagram

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Известный телеведущий хотел похвастать инновационными процедурами Гарварда и NASA, но в итоге был унижен коллегой перед двухмиллионной армией подписчиков.

Андрей Малахов известен широкой общественности, как популярный журналист, автор скандальных ток-шоу, проливающих истину на жизнь звёзд, а также людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Вместе с тем не многие знают, что Малахов является спортсменом и «зожником». Телеведущий следит за своим здоровьем и активно пропагандирует среди своих поклонников в Instagram здоровый образ жизни. Временами Малахов хвастает, что повышает тонус своего организма и избавляется от возможных недугов посредством нестандартных, далёких от российского обывателя процедур.

Одну из них знаменитость разрекламировал накануне в своём блоге, но вскоре был унижен прямо на глазах двухмиллионной аудитории. В новой публикации Малахов написал: «Совершенно новая технология из Гарварда и #NASA по профилактике и лечению Альцгеймера и дислексии у детей. Очень неожиданная процедура - светом и токами, направленными на определённые участки мозга. Транскраниальная электростимуляция помогает с восстановлением после инсульта. Профессор говорит, что года через 3 это появится во всех поликлиниках Европы...». Свой пост Андрей Николаевич дополнил хэштегами #sha #shawellness и #зожник.

Уже вскоре в комментариях «появилась» коллега Малахова Елена Малышева, которая тут же опозорила звезду с его новомодными технологиями. Ведущая «Жить здорово!» сообщила, что данную процедуру современные врачи совершенно не приемлют и давно забыли. «Андрюша! Крайнюю стимуляция старинный метод. Его не эффективность, к сожалению, доказана. I love you», - написала Малышева. Ответа от «зожника» известный врач-терапевт и кардиолог так и не дождалась. Возможно, Малахова попросту оскорбил «неуместный» отзыв специалиста или же после слов Малышевой ему просто стало неудобно перед подписчиками, которых он ввёл в заблуждение.