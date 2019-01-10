«Не позорь Пугачёву!»: Жена Никиты Преснякова сверкнула обнаженным телом – фанаты

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Поклонники посчитали, что в звёздном семействе и так предостаточно скандалов.

Молодая жена Никиты Преснякова Алёна Краснова отправилась на отдых не на Мальдивы, как многие отечественные знаменитости, а в Индонезию. Именно на Бали девушка сверкнула своим обнаженным телом, когда стала публиковать в Instagram пляжные снимки в купальнике. Многие фанаты посчитали фотографии Алёны через чур откровенными и даже вульгарными.

«Не позорь Пугачёву!», - заявили интернет-пользователи в микроблоге Красновой. Кроме того, поклонники совершенно не узнали девушку без макияжа. Напомним, ранее хейтеры критиковали жену внука Примадонны за «сделанную» неестественную внешность.