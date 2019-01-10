«Станет Седоковой?»: Актер Стеклов предвидит рождение нового ребенка Белогуровой, но уже от очередного Головина

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Хороший план рожать от других мужчин с громким именем может стать реальным для Светланы, которая заявляет об отцовстве Головина.

Светлана Белогурова пришла к Дмитрию Борисову на ТВ, чтобы всем рассказать, что же на самом деле произошло между ней и известным артистом Александром Головиным. Звезда сериала «Кадетство» отрёкся от ребенка, по словам Светы, и теперь не хочет продолжать общение с девочкой, поддерживая имидж мальчишки без обязательств. Такое поведение артиста Светлана осуждает, но при этом в графе «отец» Головина не упомянула. Чтобы вступиться за Головина пришли его друзья Кирилл Емельянов и Владимир Стеклов. Если Емельянов более критиковал Светлану и рассказал о своем опыте решения подобных ситуаций, то Стеклов предвидит рождение нового ребенка Белогуровой, но уже от очередного Головина. По словам Владимира, его дочери сейчас 11 месяцев, и он понимает всю ситуацию. Кроме того, Белогурова противоречит сама себе сначала говорит о материнстве, как о счастье, а после переходит на деньги Головина.

Студия неоднозначно отнеслась к словам главной героини, а ее главной защитницей стала Ольга Казаченко. Но даже несмотря на это, многое из услышанного экс-жена Вадима Казаченко не совсем приняла и поняла. Складывается впечатление, что Светлана может повторить судьбу известных женщин таких как Анна Седокова или же Екатерина Климова. Однако, станет ли Белогурова настолько ответственной за своих детей, как эти сильные и яркие женщины, большой вопрос. Ведь Седоковой пришлось воевать с отцами своих детей не за деньги или помощь, а в принципе за возможность быть с малышами. Таким образом, сторону и позицию Светланы Белогуровой все поняли, но последнее слово Головин еще не сказал.