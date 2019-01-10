«Прищемит Миро язык»: Билан может засудить блогера за обвинения в наркомании

Сегодня, 12:59

Ранее из-за подобных наговоров Дима Билан и его продюсер Яна Рудковская грозились «растерзать» в суде известного рэпера Тимати.

Уже давно в сети шоу-бизнесе об известном певце Диме Билане ходят нездоровые слухи. То артиста обвиняют в нетрадиционной сексуальной ориентации, то в употреблении наркотиков. Наибольший резонанс вызывают заявления, которые ретранслируют о Билане известные личности. Такого рода обвинения мгновенно воспринимаются массами едва-ли не как истина и весьма болезненно влияют на самого артиста.

К примеру, в своё время в ходе конфликта с Тимуром Юнусовым, более известным, как Тимати, рэпер открыто заявил, что Дима Билан якобы увлекается наркотиками. В окружении назвали заявление владельца лейбла Black Star ложью и пригрозили судом. Продюсер певца Яна Рудковская высказала намерение привлечь Тимати к ответственности за клевету, однако вскоре звёзды мирно урегулировали конфликт. Между тем, избежать судебного разбирательства, возможно, не удастся другому обидчику Билана. Артист за обвинения в наркомании может засудить скандально известного блогера Лену Миро.

Как известно, лидер мнений в свойственной для себя манере прокомментировала недавний пост Билана о цензуре в отечественной культуре. Певец посетовал на засилье западного влияния и вседозволенность в мире российского шоу-бизнеса. «…Мы уже перестали отличать черное от белого и наоборот! Где дно выставляется поверхностью и наоборот, мы не заигрались?», - объяснил свои слова в Instagram Билан. Певец высказал мнение, что в культуре не следует допускать того уровня вседозволенности, который якобы имеется в настоящий момент. Лена Миро в своём блоге написала, что «голова Билана — это не только сопливый от стирального порошка нос, но и мозг». Тем самым звезда «Живого Журнала», вполне вероятно, непрозрачно намекнула, что Дима Билан не способен здраво рассуждать из-за увлечённости наркотиками. Проблемы же в российской культуре, по словам блогера, возникают, не из-за влияния Запада, а из-за таких людей, как Яна Рудковская и Максим Фадеев.

Реакция самого Билана на скандальную публикацию Миро уже последовала. Как и в случае с Тимати, артист отреагировал сдержанно, заявив, что Лена «паразитирует» на оппонентах, вырывая отдельные фразы из контекста. Он обратил внимание, что сам лично не знаком с лидером мнений. «Работу» блогера певец считает сомнительной, а также уверен, что своими высказываниями Миро пренебрегает правилами «культурного диалога». Напомним, что инициатором судебного спора по клевете с Тимати был не сам Билан, а Рудковская. Её реакции на выпад Миро пока не было. В этой связи, вполне вероятно, что продюсер уже готовит иск к блогеру и, наконец, прищемит язык скандальной звезде интернета.