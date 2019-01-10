«Брошенный одиночка»: Градскому может грозить четвертый развод из-за рока

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Все три жены артиста сбегали от него к другим мужчинам, а его четвертая попытка все равно под угрозой.

Александр Градский очень известен любителям рока, который в СССР был непонятым и может даже не форматным воспроизведением в музыке. История личной жизни Александра Градского отразилась и на его творчестве, которым жил артист. Однако, возлюбленные исполнителя всегда меняли его на других мужчин, хотя Александру не стеснялись приписывать связь с молодыми любовницами и даже мужчинами. Первая супруга Градского бросила его после нескольких дней после заключения брака. Она нашла себе мужа в лице друга Александра - Глеба Мая, с которым сумела построить крепкие отношения.

Второй официальной супругой стала актриса Анастасия Вертинская. Этот союз продержался всего 4 месяца и закончился расставанием. Поговаривали, что Анастасия променяла Александра на более удачливого и богатого бизнесмена, но актриса не комментировали таких слухов. Третья возлюбленная певца оказалось вовсе его «гостевой женой». Не секрет, что пара прожила 20 лет, но все же развод состоялся, даже несмотря на общее прошлое и очень близкие отношения между супругами. О Градском даже говорили: «брошенный одиночка», но Александру может грозить четвертый развод из-за рока. Его гражданская жена может стать для него «Виталиной Цымбалюк-Романовской», которая аналогично из Киева и может иметь виды на имущество и даже достижения своего престарелого супруга. Но в отличии от Джигарханяна, Градский не женился на Марине Коташенко, которая недавно даже решилась родить ребенка от певца. Градскому может грозить четвертый развод из-за рока, если Марина сможет оставить отца своего ребенка ради более молодого и перспективного избранника.