Артур Пирожков похвастался своим отдыхом у океана

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«Экс-голодранец» Пирожков отвёз семью на новогодние каникулы в отпуск.

В последнее время артист Александр Ревва все чаще балует подписчиков снимками из личного архива. Ещё совсем недавно пользователи Instagram обсуждали необычную фотосессию Пирожкова с супругой, где пара позировала без штанов. Тогда подписчики предположили, что у Пирожкова настал финансовый кризис, однако, теперь стало ясно с чем была связана такая «экономия».

На рождественские праздники семья Реввы отправилась отдыхать к океану. Пирожков похвастался красочной семейной фотографией с детьми на берегу моря. Многие подписчики восхитились красивым пейзажем и семейной идиллии «Пирожковых». К фотографии Александр Ревва добавил комментарий: «7 дней я писал книгу “Как я 7 дней провёл без телефона”». Судя по всему, юмористу было чем заняться в отпуске в скором времени Пирожков порадует фанатов своими новыми талантами.