«Монашка и Отелло»: Фото «ролевых игр» Лейсан Утяшевой и Мигеля попало в сеть

Сегодня, 11:00

Жена Павла Воли Лейсан Утяшевой «назло мужу» выставила фотографию в профиль социальной сети Instagram, где Мигель, в образе шекспировского Отелло, подкрался сзади к гимнастке, одетой как католический священник.

«Вы в танцах»

Пока звезды российского шоу-бизнеса в поголовном большинстве отдыхаю на Мальдивах, сеть полнится слухами, которые эстрадные артисты активно подкрепляют странными поступками, вероятно, сделанными в не совсем трезвом состоянии, например «пьяные выходки» Анастасии Волочковой. «Монашка и Отелло», ознаменовали фото «ролевых игр» Лейсан Утяшевой и Мигеля, которое попало в сеть совершенно случайно.

«Все мы люди»

Так, Павла «Снежка» Волю небездоказательно обвинили в злоупотреблении различными веществами из-за его фотографий в не совсем трезвом и совсем иссохшем виде, который он старается не показывать своей семье, держась на небольшой дистанции от них. А в это время его жена и мать его детей проводит свободное время с коллегой по цеху, переодеваясь в различные костюмы.

«Ролевые игры какие-то»

Фанаты уже навострили глаза и уши в поисках новых доказательств служебного романа между одним из судей и ведущей телешоу на канале ТНТ «Танцы». А социальные сети обоих звезд заполонили вопросы об их взаимоотношениях, на что знаменитости, полюбившиеся публике за частое прямое общение, стараются не отвечать.