Сама виновата: Друг Головина Емельянов прокомментировал отказ актера от внебрачной дочери

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Бывшая возлюбленная Александра Светлана, вероятно, чем-то сама оттолкнула артиста, поэтому он перестал оказывать материальную помощь женщине, которая утверждает, что родила от него ребенка, утверждает Кирилл.

Надо было делать аборт, на таком решении настаивал Александр Головин, когда его возлюбленная Светлана Белогурова сообщила ему о своей беременности. Но женщина решила родить ребенка и теперь вынуждена просить помощи в программе «Пусть говорят», так как предполагаемый отец ребенка Александр Головин прекратил присылать ей деньги, и уже несколько месяцев игнорирует ее сообщения и звонки.

Проблема незаконнорожденных детей артистов обсуждается регулярно. Чаще всего отцы не желают признавать своих потомков без серьезных доказательств. Им нужен тест ДНК. А до того, к сожалению, практически любая поверившая им женщина автоматически зачисляется в разряд охотниц за деньгами и славой несчастных звезд.

Преимущественно такая риторика звучала и в этом эфире. Защитников у Головина оказалась не мало. Почти все они объясняли Светлане, что она должна нести ответственность за последствия романа со знаменитостью. Ведь не могла же она рассчитывать, что актер может иметь к ней серьезные чувства. В общем, сама виновата: надо было предохраняться, думать заранее, делать аборт и так далее. Короче говоря, кто родил, тому и заботиться о дочери.

Поспешил вступиться за Головина его друг и коллега Кирилл Емельянов. Он прокомментировал отказ актера от внебрачной дочери тем, что Светлана чем-то обидела Александра. Возможно, слишком давила или слишком много хотела, и такое поведение просто отпугнуло Головина. По словам Кирилла, У Головина миллион возлюбленных и будет еще столько же и больше. Он легкомысленный, но никогда не отказался бы от дочери, если бы Светлана не совершила какую-то ошибку.

Какую ошибку в общении с отцом ребенка совершила бывшая возлюбленная, не уточняется, но теперь, чтобы иметь средства на содержание ребенка, Светлане придется сначала доказать отцовство Головина. То, что ребенок ни в чем не виноват, но пострадать может именно он, похоже звездного отца не очень волнует.