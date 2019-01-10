«Опять в больнице»: Лишний вес может стоить Станиславу Садальскому жизни

Сегодня, 10:14

Долгие годы известный актёр и блогер пытается похудеть, поскольку полнота создаёт риски для сердечного приступа и проблемы с сердцем.

Станислав Садальский известен своей резкой манерой обсуждения известных личностей. Среди прочего актёр также любит критиковать коллег и просто других людей за их недостатки. Вместе с тем сам Садальский уже долгое время не может побороть пагубный недуг, страдая от ожирения. Проблема также заключается в том, что лишний вес Станислава создаёт и прочие неприятности, которые могут даже стоить Садальскому жизни. В частности, не исключено, что проблемы с сердцем и, в том числе, повышенное кровяное давление у артиста появились из-за его излишней полноты.

Учёные давно установили, что избыточный вес является «заклятым другом» гипертонии. У тучных людей риск высокого кровяного давления увеличивается вместе с нагрузкой не только на сосуды, но и на сердце. Снижение веса приводит к снижению опасного показателя, в связи с чем, возможно, Садальский так отчаянно борется с лишним весом. Тревожные «звоночки» актёру периодически дают знать о проблеме. К примеру, летом 2015 года Садальский попал в реанимацию с давлением 250. Сам артист признавался, что был в шаге от верной гибели. В своё время Станислав едва сам не погубил себя из-за изнурительной диеты и таблеток для похудения. Возможно, таким образом артист пытался уберечь себя от страшного недуга, но в итоге впал в иную крайность.

Накануне Станислав Садальский вновь напугал поклонников, опять оказавшись в больнице. Актёр не стал уточнять, что произошло, но сообщил, что ему потребовалась экстренная медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Скорее всего, опять сказались последствия губительной полноты Садальского. В этой связи поклонники считают, что лишний вес может стоит жизни артисту, из-за чего ему стоит как можно лучше бороться с пагубной проблемой.