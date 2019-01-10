Играй, гормон: Климакс Волочковой может быть причиной её безумных выходок – фанаты

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Возраст и внешность Анастасии Волочковой дали повод многим проанализировать её поведение.

Пребывание балерины на Мальдивских островах в полной мере раскрыло её безудержное стремление к эпатирующему поведению и безумным выходкам. Это в большой степени проявлялось и в Москве, но курортная жизнь в разы обострила эту черту характера Анастасии. Ежедневно она заваливает свой Instagram многочисленными фото и видео с единственной целью – вызвать ярость подписчиков и последующее негодование в комментариях. Внимательные фанаты предположили, что причиной экспрессивных жестов Волочковой может быть надвигающийся климакс, который по своей природе часто толкает женщин на неблаговидные поступки и портит характер.

Даже внешность балерины свидетельствует об этом. Раздавшаяся в плечах шкафообразная фигура говорит о безусловном гормональном дисбалансе организма. Некоторые назвали Анастасию «Геракл с играющим гормоном». Из этого и вытекает её постоянное стремление идти на конфликт с поклонниками, которых она по-прежнему считает «завистниками и нищебродами». В этой ситуации неудивительно, что Волочкова не в состоянии устроить не только свою личную жизнь, но и вносит сложности в жизнь своей дочери, которая вынуждена, спасаясь от алкогольного угара и меняющихся любовников матери, жить с отцом. Верные почитатели Анастасии надеются, что через некоторое время всё образуется и их кумир станет вновь приветливым и жизнерадостным.