«Разгул мошенничества и платежи мимо кассы»: Шоу Малахова силовики могут потребовать закрыть

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Расследование финансирования Нелли Кобзон могло быть последней каплей для Андрея Малахова.

Журналист и телеведущий Андрей Малахов за свою карьеру обзавёлся множеством врагов. Всё потому, что его шоу разоблачили не одну влиятельную звезду, а также порядком поднадоели зрителям, которые не в силах смотреть на грязь и мракобесие на телевидении. В последнее время нападки на Малахова изрядно участились из-за того, что телеведущий «пробил очередное дно» в погоне за рейтингами. К тому же из нескольких источников стало известно, что команда «Прямого эфира» приплачивает звёздам и рядовым участникам ток-шоу за скандальные выходки. Вместе с тем, несмотря на всеобщее негодование, программа Малахова продолжает выходить. Однако уже скоро у её создателей всё же могут появиться проблемы. В числе прочего закрыть шоу на телеканале «Россия 1» могут потребовать силовики.

Так, в частности, накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция задержала жителя Дагестана, который, представившись помощником Андрея Малахова, выудил у доверчивой пенсионерки 4,15 млн рублей. Женщина решила, что команда «Прямого эфира» поможет вывести её из тяжёлой жизненной ситуации, но на деле была обманута и обворована. Злоумышленника задержали лишь благодаря тому, что он по своей жадности решил повторно заработать на наивной петербурженке ещё 1,5 млн рублей. Вполне вероятно, что подобной ситуации могло не произойти, если бы граждане не верили, что в шоу Андрея Малахова всё решается за деньги. Своими многомиллионными гонорарами звёздам телеведущий мог помочь аферистам убедить доверчивых людей в необходимости оплатить своё участие в шоу, породив трем самым разгул мошенничества. Это не может не беспокоить правоохранительные органы.

К слову, если говорить о деньгах, то здесь также к Малахову могут возникнуть вопросы. Весьма маловероятно, что звёзды и участники «Прямого эфира» получали свои вознаграждения согласно законодательства. Скорее всего, Малахов если и платит гостям, то деньгами «в конвертах», не отчитываясь за них перед государством. Платежи «мимо кассы» без оплаты налогов и учёта в ведомостях также могут заинтересовать силовиков. На подобные моменты уже обратили внимание в Госдуме. К примеру, член экспертного совета по развитию информационного общества при нижней палате парламента Вадим Манукян обратил внимание, что телеканал «Россия 1», на котором работает ведущий, на 100% финансируется из бюджета. Он предположил, что многомиллионные выплаты участникам мракобесия на федеральном телевидении могут поступать из бюджета России, то есть из карманов налогоплательщиков. Растраты таких масштабов также могут послужить причиной закрытия шоу Андрея Малахова.

Подобный расклад может как нельзя кстати, прийтись Нелли Кобзон. В последнее время Малахов всё тщательнее «копает» под вдову Иосифа Давыдовича. В числе прочего, вызывает интерес источник финансирования, а вернее «спонсор», который поддерживает Нелли Михайловну до получения доли в наследстве. Используя свои связи и связи умершего мужа, вдова Кобзона может спровоцировать большую ревизию у Малахова, дабы «охладить его пыл» и пресечь попытки вынести на суд общественности её личную ситуацию.