Воронеж зажигает: Девушка с голыми ногами и гармошкой развлекалась в сугробе

Сегодня, 09:45

Такой снимок сделала на новый год Sasha Berger, сама известный в городе фотограф и дизайнер. Получилось очень неплохо, что не могли не отметить подписчики.

Судя по фотографиям в Instagram, Воронеж вновь зажигает. На них изображена девушка с голыми ногами и гармошкой, которая развлекается в сугробе.

В качестве дополнительного антуража не забыты также валенки, короткий полушубок и залихватская шапка-ушанка. Всё это цельно и органично вписывается в единый образ.

После ознакомления с это работой фотографа, не должно оставаться вопросов, насколько успешно у девушки прошли выходные.