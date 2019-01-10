Из-за славы Пугачёвой за Пресняковым-младшим стали следить только пенсионеры

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Шумиха вокруг клана Пугачёвой набирает обороты в категории 60+.

Недавно возникшая волна славы вокруг семейства Пугачёвой расширяет границы. Ни один член семьи не остался без своей «дозы» популярности. Об этом сообщает внук Пугачёвой Никита Пресняков. В своих соцсетях Пресняков-младший опубликовал пост «ожидание-реальность» касаемо публики, читаемой артиста. Оказалось, благодаря популярности звёздной бабушки, в Instagram за Никитой стали следить только пенсионеры. Престарелые фанаты Пугачёвой хватаются за любой источник информации о певице и не упускают из виду ни одного «приближённого» к семье Примадонны. Судя по всему, не о такой возрастной категории фанатов мечтал младший Пресняков. На помощь с дельным советом пришёл Максим Галкин.

Шоумен посоветовал вовсе не обращать внимание на возраст аудитории. По словам Максима, хуже было бы, если фанатов не было и вовсе. Предполагается, именно по такому принципу Галкин выбрал в жёны Пугачёву: «лучше пенсионерка, чем остаться холостым».