Отдыхающая в Таиланде на пляже Виктория Боня обнажила свою грудь

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Модель, которой 39 лет, по-прежнему сохраняет свою фигуру стройной и подтянутой. Если есть возможность её продемонстрировать, она этого не упускает.

Сейчас Виктория Боня находится на отдыхе в Таиланде. Там, находясь на пляже, она продемонстрировала перед камерой свою грудь, и разместила снимок в аккаунте в Instagram.

Новый год Боня встречала в Пхукете, в одном из ресторанов этого города. С кем модель была в компании, она предпочла умолчать, сообщив лишь, что всё было на высшем уровне.

Звезда проинформировала своих подписчиков, что в Таиланд она приехала в третий раз. Теперь она станет делать это чаще и, именно, зимой. Это нужно, чтобы погреть косточки, покушать вкусных фруктов и пофотографироваться с лучшим в Пхукете фотографом.

На одном из снимков Боня позирует в мокром платье, расположившись на пляже. Оно позволяет без труда рассмотреть её обнажённую грудь. Подписчикам это фото понравилось, и они завалили свою любимицу хвалебными отзывами.

В Таиланде не всегда такая спокойная погода, как на снимках Бони. Синоптики даже сделали специальное предупреждение для жителей и туристов, что в начале января будет действовать сильный шторм «Пабук».

Однако, к счастью, он обошёл стороной то место, где отдыхала модель, ограничившись лишь дождиком.