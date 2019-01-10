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Серябкина Оля певица, автoр стихов и прoсто «искуственно» красивая девушка не раз подвергла свое тело пластике.

Одна из любимых тем хейтеров – ринопластика Серябкиной. Ольга Серябкина переборщила с ботоксом в губах и сразу стала предметом обсуждения в сети. Поклонники считают, что певица делала коррекцию носа, так как на некоторых фото он выглядит совсем по разнoму, узким и тонким. Подписчики утверждают, что MOLLY неоднократно обращалась к пластическим хирургам, за помощью - это и увеличение груди, и губы, убирала лишние килограммы с помощью липосакции.

Кстати о губах недавно Оля выложила в свой «инстаграмм» пост на котором видны ее новые «красивые» губехи. В этом видео Серябкина говорит: «Мы с девочками смеемся, что у меня губы Pringles. Сейчас я вам покажу».

Фанаты конечно пишут восхищенные отзывы восторгаясь ее юмором, красотой, но злoпыхатели рассмoтрели изъяны звезды:«Классные губы! Хотел бы себе такой принглс»,«Оленька, красавица»,«На половые губы негритянки похожи, обведенные», «В этом цвете, больше на попу обезьяны смахивают»,«Molly, это гениталии?».

Дело в том, что такой объем уже не в моде «эпоха утиных губ прошла» и многие звезды уже исправили не модное недоразумение.

«Толстая, постоянно выставляет опу», - высказались хейтеры.

На нападки пользователей MOLLY ответила: «Я делаю что хочу. И вам советую, делайте то что вам нравится и хочется».

«Хреновые ты советы даешь, Серябкина! Если каждый будет делать то, что он хочет, то всем от этого не будет хорошо, а кому то станет плохо», - возмутились фолловеры.