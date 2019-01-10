«Не против быть лохом»: Усатый Билан «кинул ответочку» Елене Миро

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В сети произошла настоящая баталия между фанатами Димы Билан, пожелавшего больше цензуры на российской эстраде и сторонниками «здравого смысла», во главе которого встала популярный блогер «Живого Журнала» Лена Миро.

Теряющий былую славу эстрадный певец Виктор Белан, более известный как Дима Билан оставивший на своем лице только «тараканьи усики», заявил, что в российском шоу-бизнесе не достает цензуры, чтобы «не привносить того хаоса, который твориться на западной сцене». Вся проблема в неспособности дать конкуренцию новым артистам, уверены подписчики певца, которые копируют фишки прославленных иностранных музыкантов. Эпоха MTV давно ушла, «но самые живучие, как таракашки» до сих пор пытаются перетянуть одеяло с интернета на себя.

«Если что-то стало модным на Западе, ждите это в России в ближайшее время», - говорил кумир нынешней молодежи рэпер Глеб Голубин, известный как Pharaoh.

Беда 40-летних артистов в том, что даже будучи «однодневками» они все равно пытались остаться на плаву, необязательно музыкой — скандалами, грязью, неадекватностью. В этом и заключался основной тезис критики Елены Миро. Она рассказала, что если и вводить цензуру, то в первую очередь на этих же артистов, которые всеми правдами и неправдами, намеками на злоупотребление веществами, вопросами о своей ориентации и обнаженкой на центральных каналах пытались попросту чаще мелькать на голубых экранах.

Из-за отсутствия возможности конкурировать с молодыми артистами, Билан получил от Миро «клеймо лоха». Основной аргумент Дмитрия в сторону Миро был о ее «паразитировании» на популярных артистах, с целью поиметь хоть какую-то известность. «Прям инсайд», - иронизируют подписчики.

Видя неумелую попытку «оправдаться», за подопечного вступилась продюсер «всея шоубиза» Яна Рудковская, со словами, что не стыдно быть лохом, если у этого лоха постоянные туры, концерты, аншлаги и большие заработки. Теперь из-за нее «заклейменный Билан» несет на себе печать «честного лоха».