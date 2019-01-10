Не удалось сфокусировать взгляд: Пьяную Семенович развезло у камина

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Находясь в отпуске, обладательница большой груди ушла в «запой»

У кого-то начались трудовые будни, а у певицы Анны Семенович новогодние праздники в самом разгаре. Недавно певица поделилась с подписчиками фотографией с дружеского ужина. Всё прилично, попивает глинтвейн и заедает листиком салата.

Но стоило певице подойти и погреться у камина, как тут же её «развезло». На фотографии обладательница шикарной груди, пытается сфокусировать взгляд на камеру, но похоже в этот момент у неё двоится в глазах, а тело вовсе размякло и не хочет подчиняться. Однако, не смотря на столь непрезентабельный вид, пользователи сети проявили к певице доброту и заботу: «Тепло ль девица тепло ль тебе красная??», - писали в комментариях пользователи.

Как выяснилось позже, у Семенович отпуск до 15 января, об этом она лично похвасталась перед поклонниками, а те в свою очередь пожелали ей хорошего отдыха.

«А что звезды не люди?», - написала Анна и гульнула по полной программе. Стоит отметить, что несколькими днями раньше Семенович уже выставляла фотографию с глинтвейном в руках с заплывшим, но счастливым лицом. И уже тогда фалловеры поняли, что если Анька отдыхает, то отдыхает с размахом.

Кстати, в свой отпуск певица отправилась отдыхать с друзьями во Францию, на горнолыжный курорт Валь-Торанс. К слову, Семенович изначально хотела отправиться на Мальдивы, но как рассказывает, друзья уговорили её поехать отдыхать на горнолыжный курорт. И правильно сделали, а то вместо красивых снежных гор певице пришлось бы любоваться шпагатом Волочковой, которая, как раз сейчас проводит отпуск на Мальдивах. Пользователи рассказали, что Анна не чурается выпить и даже на гастролях перед выступлением поддает для храбрости и красивого танца под фонограмму.