Вчера, 23:51

Роман звезд стал достоянием общественности после смерти Жанны, был это хайп или намек на отцовство не понятно до сих пор.

Личность Дмитрия Дюжева очень загадочна и интересна поклонникам сериала «Бригада», который стал прорывом также и для Сергея Безрукова, Павла Майкова и Владимира Вдовиченка. Дело в том, что роль Космоса очень сильно отличалась от внутренних установок и поведения Дюжева, который стал буквально секс-символом 90-х. Дело в том, что артист очень неоднозначно себя ведет, хотя и отрицает темные стороны своего «Я». Очень громким был скандал с пассажирами экономкласса, которых Дюжев пытался обойти с билетами на более дорогие места, а в итоге очень сильно оскорбил людей.

«Как только в аэропорту… (потерпел неудачу), прибежал в Корчевникову прикрываться умершими родственниками и хайпить на памяти Жанны Фриске, попутно сливая, что был ее любовником», - говорили поклонники.

Действительно, Дюжев был гостем программы Бориса «Судьба человека» и даже дал интервью.

«Жаник… Жаник… Она чудо природы. Она была такой, как на этой фотографии (на большом экране показали кадр из фильма «О чем говорят мужчины» - Ред.). - Она никогда не грустила. Такое ощущение, что у нее никогда не было проблем», - сообщил актер.

Более того Дмитрий подчеркнул, что взаимоотношения с певицей были короткими, но эмоциональными.

«Наш период знакомства довольно короткий. Мы провели в такой горячей эмоциональной дружбе, один раз встретившись, несколько дней. Умопомрачительных от ее вот этой солнечной энергии. Она достойна была большего счастья, чем я. И я ей пожелал большего счастья, чем я есть», - подытожил артист.

Однако, такое интервью приняли за хайп и даже «черный пиар» на имени Жанны. Но после ее смерти остался сын Платон, которому очень давно «диванные эксперты» ищут единокровного отца. Оказывается, что телеведущий Дмитрий Шепелев может воспитывать сына Дмитрия Дюжева и Жанны Фриске. Почему не рассказывают истинную правду все же понятно. Видимо Дмитрий успешен и популярен, а может быть рушить все пока не готов, даже ради предполагаемого сына. Также вполне возможно, что была некоторая договоренность, которая пока не потеряла свою силу и по прежнему актуальна. Также возможно, что роман между Дмитрием и Жанной так и закончился ничем, а догадки об отцовстве не более чем выдумки.

Таким образом, Шепелев может воспитывать сына Дмитрия Дюжева и Жанны Фриске, но правда пока все же пристально может охраняется именно Дмитрий Шепелевым.