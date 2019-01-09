Роман звезд стал достоянием общественности после смерти Жанны, был это хайп или намек на отцовство не понятно до сих пор.
Личность Дмитрия Дюжева очень загадочна и интересна поклонникам сериала «Бригада», который стал прорывом также и для Сергея Безрукова, Павла Майкова и Владимира Вдовиченка. Дело в том, что роль Космоса очень сильно отличалась от внутренних установок и поведения Дюжева, который стал буквально секс-символом 90-х. Дело в том, что артист очень неоднозначно себя ведет, хотя и отрицает темные стороны своего «Я». Очень громким был скандал с пассажирами экономкласса, которых Дюжев пытался обойти с билетами на более дорогие места, а в итоге очень сильно оскорбил людей.
Действительно, Дюжев был гостем программы Бориса «Судьба человека» и даже дал интервью.
Более того Дмитрий подчеркнул, что взаимоотношения с певицей были короткими, но эмоциональными.
Однако, такое интервью приняли за хайп и даже «черный пиар» на имени Жанны. Но после ее смерти остался сын Платон, которому очень давно «диванные эксперты» ищут единокровного отца. Оказывается, что телеведущий Дмитрий Шепелев может воспитывать сына Дмитрия Дюжева и Жанны Фриске. Почему не рассказывают истинную правду все же понятно. Видимо Дмитрий успешен и популярен, а может быть рушить все пока не готов, даже ради предполагаемого сына. Также вполне возможно, что была некоторая договоренность, которая пока не потеряла свою силу и по прежнему актуальна. Также возможно, что роман между Дмитрием и Жанной так и закончился ничем, а догадки об отцовстве не более чем выдумки.
Таким образом, Шепелев может воспитывать сына Дмитрия Дюжева и Жанны Фриске, но правда пока все же пристально может охраняется именно Дмитрий Шепелевым.