Самсонов через нескольких месяцев после развода идёт в ЗАГС с новой супругой

Вчера, 22:58

Звезда «Дом-2» уже оформил официальный развод с предыдущей супругой. Ею была Юлия Шаулина, заявившая, что супруг сразу стал ей изменять.

Тут запутаешься, кто с кем. Разобраться смогут только истинные знатоки мира шоу-бизнеса. Алексей Самсонов после лишь нескольких месяцев после развода идёт в ЗАГС с новой супругой.

Была ли она той самой разлучницей, пока неизвестно. Известно, что она была экс-супругой футболисту Андрею Ещенко.

Самсонов считался на телестройке одним из самых «основных мачо». Желающих «выскочить» за него было целыми штабелями. Не удивительно, что Шаулина сразу стала обвинять его в изменах, не смотря на появление сына Мирона.

После развода Самсонов не стал скрывать имя своей новой избранницы. Это Мария Щербакова.

История удивительно повторяется. От Ещенко у Марии есть дочка. Печальный опыт, ни тому, ни другой, похоже, совсем не помешал. Быстро оформили новое заявление в ЗАГС.

Как это ни пошло, но законы шоу-бизнеса продолжают действовать по давно накатанному маршруту.

Собственно, каждый может выбирать, что ему сказать по этому поводу тому, на кого он подписался.