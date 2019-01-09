«МХАовская Салтычиха»: Зудина на 100% использовала ресурсы театра Табакова для личных нужд

Пластика от друзей Олега Павловича, белье и шубы из костюмерки, подхалимство и поклоны – вот такая реальность была неизвестна Табакову.
Смерть Олега Павловича Табакова стала тяжелой утратой для его поклонников, коллег и конечно же семьи. Марина Зудина стала вдовой и по последним данным очень редко появляется на публике из-за своего состояния скорби и потери мужа. Многие до сих пор вспоминают Табакова, как легендарного артиста, которому нет и не будет равных. Коллеги Олега Павловича часто вспоминают артиста и всегда хорошо о нем отзываются. Однако их настроение и горящие глаза от воспоминаний быстро гаснут при словах о Марине. Оказалось, что Зудина не со всеми коллегами мужа смогла наладить нормальные отношения.
Актер Владимир Стержаков даже признался, что неприметная и скромная марина могла очень жестко отчитать актера за «прокол» за сценой не стесняясь даже других людей. «В театре начали процветать подхалимаж и стукачество, а Зудина могла обвинить любого в том, что он не посмотрел постановку Олега Павловича в «Табакерке», - подчеркивает Стержаков. Далее всплыли и другие подробности взаимоотношений Марины с коллегами и персоналом театра Табакова. Оказалось, что Зудина даже экономила на домработнице, которую ей заменяли помощницы с работы Табакова.
Также стало известно, что Зудина не брезговала брать вещи из костюмерки артистов театра. Более того, по словам женщины, от белья до шуб Марина все прибирала к своим рукам.
Зудина на 100% использовала ресурсы театра Табакова для личных нужд, подчеркивали все, кто с ней соприкасался и даже придумали ей особое имя из-за этого: «МХАовская Салтычиха».
Эти обвинения и ситуацию вдова Табакова не комментировала, но поклонники таланта актера также осудили ее за такое поведение.