«МХАовская Салтычиха»: Зудина на 100% использовала ресурсы театра Табакова для личных нужд

Вчера, 23:30

Пластика от друзей Олега Павловича, белье и шубы из костюмерки, подхалимство и поклоны – вот такая реальность была неизвестна Табакову.

Смерть Олега Павловича Табакова стала тяжелой утратой для его поклонников, коллег и конечно же семьи. Марина Зудина стала вдовой и по последним данным очень редко появляется на публике из-за своего состояния скорби и потери мужа. Многие до сих пор вспоминают Табакова, как легендарного артиста, которому нет и не будет равных. Коллеги Олега Павловича часто вспоминают артиста и всегда хорошо о нем отзываются. Однако их настроение и горящие глаза от воспоминаний быстро гаснут при словах о Марине. Оказалось, что Зудина не со всеми коллегами мужа смогла наладить нормальные отношения.

Актер Владимир Стержаков даже признался, что неприметная и скромная марина могла очень жестко отчитать актера за «прокол» за сценой не стесняясь даже других людей. «В театре начали процветать подхалимаж и стукачество, а Зудина могла обвинить любого в том, что он не посмотрел постановку Олега Павловича в «Табакерке», - подчеркивает Стержаков. Далее всплыли и другие подробности взаимоотношений Марины с коллегами и персоналом театра Табакова. Оказалось, что Зудина даже экономила на домработнице, которую ей заменяли помощницы с работы Табакова.

«Даже пластические операции женщина делала на халяву у знакомых Табакова», - призналась инкогнито работница театра.

Также стало известно, что Зудина не брезговала брать вещи из костюмерки артистов театра. Более того, по словам женщины, от белья до шуб Марина все прибирала к своим рукам.

«Закройщики волосы на себе рвали после ее визитов: всё самое интересное загребала в личный гардероб», - говорит анонимно женщина.

Зудина на 100% использовала ресурсы театра Табакова для личных нужд, подчеркивали все, кто с ней соприкасался и даже придумали ей особое имя из-за этого: «МХАовская Салтычиха».

Эти обвинения и ситуацию вдова Табакова не комментировала, но поклонники таланта актера также осудили ее за такое поведение.