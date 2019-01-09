«Пора доставать Достоевского»: Свадьба Тарасова каждый год будет портить отдых несчастной Ольги - фанаты

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Сегодня, 9 января, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов (бывший муж Ольги Бузовой) и Анастасия Костенко отмечают первую годовщину свадьбы. В честь этого события Анастасия выложила видео бракосочетания.

А еще, как написала Анастасия, сегодня – день рождения ее дедушки (Владимира Александровича Костенко, композитора, редактора, журналиста и писателя). Это не совпадение – такую дату регистрации брака в Кутузовском отделе ЗАГС выбрала год назад она сама.

Анастасия написала, что начавшийся год обещает быть прекрасным, волшебным, ярким и веселым. Он уже сейчас позитивен, пишет Анастасия, и обещает впереди множество прекрасных событий. Она пожелала счастья мужу и поблагодарила всех друзей и единомышленников, пожелав всем здоровья и благополучия.

Тарасов также в своем Instagram поздравил супругу. Он написал: «Спасибо тебе за все, родная! Я люблю тебя!»

Недавно супруга футболиста Дмитрия Тарасова подарила ему дочь, которой дали имя Милана.

Год назад, 9 января, в день бракосочетания своего бывшего мужа Тарасова и Анастасии Костенко, Ольга Бузова выложила в Instagram фото, на котором она, лежа в кровати, держит книгу Достоевского «Идиот».

Телеведущая и певица явно намекала на женитьбу экс-супруга. Хоть пара и развелась в конце 2016-го, прожив вместе меньше пяти лет, тем не менее, Бузова частенько старалась уколоть Тарасова в своих публикациях.

Футболист же не поддерживал перепалку, а в ответ выкладывал свои фото с новой избранницей.

Сейчас Ольга Бузова проводит новогодние каникулы на Мальдивах (кстати, на этих же райских островах сейчас отдыхают Анастасия Волочкова, Павел Воля и Ляйсан Утяшева). Казалось бы, прекрасно отдыхать в тропическом раю посреди зимы, но отдых несчастной Ольге портит злополучная годовщина свадьбы Тарасова и Анастасии Костенко, и Ольга снова начинает провоцировать в этот же день публику, выкладывая на своей странице фотографии без белья.

Фанаты сочувствуют Бузовой и говорят, что впору доставать Достоевского.