«Клюкина-монашка» пыталась завоевать внимание Билана скромностью

Иногда люди встречаются на определенный отрезок времени, чтобы сделать что-то очень яркое, запоминающееся, творческое и это было в муз.проекте, ситкоме - под названием #молния! Даша @klyukina_d , я рад этому приятному и чудному знакомству с тобой, ты светишься добротой, чертовски красива и порядочна, что действительно редко встречается!!! С днём рождения и пусть все твои мечты становятся явью, при самом малейшем твоём желании! Только вперёд, ведь это все ещё только начало! А трек, хит #молния стабильно держится вот уже 9 недель в топ-10 #ITunes, #AppleMusic, #ЯндексМузыка, #Вконтакте и наш клип в топ-20 #Youtube! Ролик прогремел громко и обещает стать в этом году большим видеохитом ( как это не скромно бы звучало))) с днём твоего рождения тебя и твоих почитателей!!! Кто знает , может не последний раз 😉. И в честь этого прекрасного дня именно сегодня я выпускаю на своём официальном канале в YouTube - BilanOfficial, бекстейдж со съёмок Молнии! ⚡️ Переходите по ссылке в шапке профиля и в сторис и становитесь участниками этого увлекательного съемочного процесса! Жду ваших комментариев! ✌️ #дарьяклюкина #билан #димабилан #backstage