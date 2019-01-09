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Сжатая с закрытыми позами тела и постоянно поправляя волосы экс-возлюбленная Егора Крида повела себя неестественно, что очень заметно зрителям.

Даша Клюкина стала популярной после участия в шоу «Холостяк», в сезоне которого был главным героем Егор Крид. Однако, даже победа в финале для Даши не увенчалась заветным предложением и браком. После их расставания стало ясно, Клюкина и Крид два отдельных государства и не стоит «плести интриги» об их паре, которой по сути нет. Однако, появление Даши в клипе Димы Билана «№Молнии» сделали фурор. Однако все привыкли видеть Клюкину раскрепощенной, активной и полуголой, то с Биланом все было иначе, как смешно это не звучит. «Клюкина-монашка» пыталась завоевать внимание Билана скромностью. Именно так кажется после просмотра ролика, который опубликовал Дима на своей странице в соцсети.

«Иногда люди встречаются на определенный отрезок времени, чтобы сделать что-то очень яркое, запоминающееся, творческое и это было в муз.проекте, ситкоме - под названием #молния! Даша @klyukina_d , я рад этому приятному и чудному знакомству с тобой, ты светишься добротой, чертовски красива и порядочна, что действительно редко встречается!!! С днём рождения и пусть все твои мечты становятся явью, при самом малейшем твоём желании! Только вперёд, ведь это все ещё только начало!», - написал Билан.

В клипе Даша была раскована и работала на ура, но именно в период смены локаций и на бекстейдже, Клюкина видимо чувствовала себя не в своей тарелке. Девушка похоже нервничала и даже шутила не в тему, чем очень привлекла Сеть. Может быть она такая и есть, а приписанная ей роль «пошлой» барышни просто фейк. С другой стороны, может быть она стеснялась. Стоит подметить, что Даша постоянно поправляла волосы, что может быть свидетельством ее неуверенности.

Также постоянно во время перерывов она становилась в закрытые позы и давала знаки телом, что не желает быть близкой к окружающим.

Возможно, Даша боялась показаться Диме Билану слишком пошлой и делала вид, что очень скромна и даже застенчива. В любом случае, Билан благодарен Клюкиной за работу и очень мило поздравил Дашу с днем рождения, что очень насторожило поклонников, ожидающих появления новой пары в шоу-бизнесе.