Мать внебрачной дочери Головина просит помощи в передаче «Пусть говорят»

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Светлана Белогурова, диджей и танцовщица, утверждает, что отцом ее дочери является 29-летний актер Александр Головин, известный зрителям по сериалам «Елки» и «Кадетство».

По сообщениям СМИ, Головин не хочет признавать ребенка, которому помогал выбирать имя. Актер требует провести ДНК-тест. Мать внебрачного ребенка, Светлана Белогурова просит помощи на телевидении. Для этого она пришла на передачу «Пусть говорят».

Она требует привлечения актера к ответственности. Светлана утверждает, что он ранее выплачивал деньги на содержание девочки, но сейчас платить перестал. Сейчас разъяренная женщина решила дать делу огласку на телевидении и требует от Головина алиментов в сумме 50 тыс. руб. в месяц.

Светлана говорит, что за 8 месяцев с момента рождения Оливии она не смогла серьезно поговорить с актером. Он всячески избегает разговора на тему ребенка, а теперь вообще не хочет общаться со Светланой. Но согласие на проведение экспертизы ДНК он вроде бы дал.

Светлана возмущена таким поведением актера, ведь недавно, по ее словам, он признавал ребенка и помогал подбирать девочке имя.

Раньше Светлане помогала ухаживать за ребенком ее бабушка, которая умерла, когда малышке было 2 месяца. Теперь у Светланы из родных осталась только мать, которая зарабатывает мало и не может содержать дочь и маленькую внучку. Отца у Светланы нет – в свое время он тоже бросил семью.

Ситуацию прокомментировал актер Кирилл Емельянов. По его словам, поведение Головина легкомысленно, он часто меняет партнерш. Но все же Емельянов думает, что Светлана чем-то обидела Александра, поэтому он перестал платить ей деньги.

Актер Денис Косяков также обратился к Головину с призывом взять на себя ответственность за родившегося ребенка. Косяков на своем примере рассказал, что когда-то тоже боялся стать отцом, но сейчас утверждает, что отцовство – это прекрасно.

Александр Головин познакомился со Светланой Белогуровой на съемках фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». Белогурова тогда работала гримером. Служебный роман на съемках продолжился встречами в Москве. Но когда Головин узнал о беременности, говорит Светлана, он прекратил встречи, сказал, что ребенок ему не нужен и предложил сделать аборт.