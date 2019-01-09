Договор имиджа: Роза Сябитова призналась, что ей не позволяют выглядеть лучше

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Поклонники ведущей «Давай поженимся!» давно сетуют, что Сябитова никак не сменит свой образ.

Известная сваха Роза Сябитова постоянно занята тем, что даёт советы женщинам, как им действовать, чтобы покорить понравившегося мужчину. Вместе с тем сама телезвезда уже долгое время остаётся одна. Одной из причин её одиночества поклонники Сябитовой считают её внешний вид. Регулярно в социальных сетях фанаты упрекают звезду «Давай поженимся!» в старомодности о отсутствии вкуса. В числе прочего терпит от доброжелателей Роза за свою причёску и очки, которые её старят. Долгое время фанатам было не понятно, почему Сябитова не решается на кардинальную смену образа престарелой свахи. И вот телеведущая призналась, что ей просто не позволяют выглядеть лучше.

Так, в частности, Сябитова опубликовала в своём Instagram послепраздничный пост, где похвастала, что уже находится в строю и готова к работе. К публикации она прикрепила свой очередной традиционный снимок «в причёске и очках». Большинство поклонников рассыпались в комплиментах Розе и заметили, что выглядит она, как и всегда, превосходно. Вместе с тем, некоторые фанаты обратили внимание, что Сябитовой пора изменить что-то во внешности. «Под удар» ожидаемо попали причёска и очки телезвезды, которые порядком поднадоели зрителям. В ответ Роза призналась, что руководство просто не разрешает ей менять внешний облик из-за договора имиджа. Продюсеры хотят, чтобы Роза Сябитова в повседневной жизни ассоциировалась у фанатов «Давай поженимся!» именно с той свахой, которую они регулярно наблюдают на шоу.