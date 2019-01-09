«Старуха кормит»: Гоген Солнцев мог согласиться вернуться к жене-пенсионерке из-за миллионных гонораров Малахова

Сегодня, 19:45

После последней ссоры с Екатериной Терешкович у фанатов блогера не оставалось надежды на возобновление их отношений, но Андрей Малахов, похоже, переубедил Солнцева вернуться к престарелой супруге.

Несмотря на то, что освещение скандальной истории Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович порядком разозлило многих зрителей, Андрей Малахов решил продолжить эту тему и снял очередной выпуск с участием эпатажных личностей. В числе прочего телеведущему удалось добиться примирения блогера и его жены-пенсионерки. Вместе со съёмочной группой «Прямого эфира» Солнцев провёл «ревизию» в жилище супруги, найдя там пивные банки, кучу мусора и прочие следы новых друзей Терешкович.

Раздосадованный аморальным поведением Екатерины, Гоген всё же решил простить её и вернуться в семью. Оправдал это Солнцев тем, что его жену «нужно спасать». При этом ранее вся страна видела, как сам блогер поносил свою суженную и демонстрировал бескомпромиссность в желании расстаться с «гулящей» Терешкович. В этой связи можно предположить, что свою роль сыграли миллионы Малахова.

Уже давно ходят слухи, что в программе «Прямой эфир» знаменитости и главные гости получают деньги за своё скандальное поведение. К примеру, недавно актриса Мария Шукшина заявила, что представители Андрея Малахова предлагали ей за участие в выпуске, где обсуждалась ситуация в её семье, 15 миллионов рублей. Звезда сообщила, что это вызвало у неё возмущение, в связи с чем, она даже выступила за закрытие шоу Малахова.

Позже актёр Алексей Панин подтвердил эту информацию, заявив, что участники шоу вроде «Прямого эфира» получают от нескольких сотен тысяч рублей до десятков миллионов. В этой связи не исключено, что Гоген Солнцев мог разыграть нужный Малахову сценарий и согласиться вернуться к жене-пенсионерке из-за миллионных гонораров. Блогер понимает, что «старуха» Терешкович его фактически кормит, а потому просто не может отказаться от очередного предложения «Прямого эфира». Не исключено, что в будущем по этой же причине мы увидим ещё не один выпуск шоу Малахова с участием неординарных гостей – Гогена и его жены Екатерины.