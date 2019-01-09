«Заработает ребенка»: Басков может «вымолить» наследника добрыми делами

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Все возвращается бумерангом, мог подумать друг Киркорова и продолжить поддерживать Малахова.

Николай Басков не смотря на свою популярность до сих пор не стал отцом и не решился создать семью. Причиной такого поступка могла стать несчастная любовь, считают психологи. Есть версия, что Басков остался «одиночкой» из-за разбитого сердца еще во втором классе. Избранницу Николая отвергла его и при этом даже не жалеет о своем поступке. Более того женщина создала семью, родила детей, а вот Николай остается по-прежнему один. Пока его намеренно женят с Волочковой, Лопыревой или еще с кем-либо он активно замалчивает проблему и может быть иногда даже не совсем осознает, что же происходит в его жизни. Басков может «вымолить» наследника добрыми делами. Такое впечатление складывается после просмотра новостей в ленте певца. Золотой голос России не смотря на свой статус и положение не остается в стороне чужой проблемы, тем более когда речь заходит о болезни ребенка. Видео с записью Андрея Малахова Басков разместил в Сети и написал свое отношение к этому вопросу: «Просим помочь».

Указав все реквизиты для помощи ребенку и даже контактные данные Николай поддержал хорошее дело и распространил видео среди 2 млн своих подписчиков. Может быть таким образом Николай «заработает» ребенка или же это просто ответ на просьбу кого-то из знаменитостей пока неясно, но в любом случае Басков повел себя очень правильно распространив ролик о нуждающемуся малыше. Правда, Николай не рассказал сам принял участие в помощи или может воздержался.