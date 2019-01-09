Богатейший в мире основатель Amazon разводится с женой

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Джефф Безос заявил о том, что, согласно их с супругой решению, они предпочли продолжить жизнь лишь в качестве друзей. У пары четверо детей.

Как оказалось, ничто человеческое не чуждо и самым крупнейшим бизнесменам. Богатейший в мире на сегодняшний день человек, который основал Amazon, разводится с женой Маккензи Таттл. Причина этого – неизвестна.

Их знакомство состоялось в Нью-Йорке в 1992 году. Свадьба произошла, спустя лишь один год. Ещё через год супруги совершили переезд в Сиэтл. Там и был основан Amazon, который в настоящее время стал гигантской компанией с невообразимым торговым оборотом.

С тех пор у супругов появилось четверо детей. Трое сыновей являются родными, а дочка – приёмной.

Супруги отметили в аккаунте в Twitter, что они, как женатая пара, прожили прекрасную жизнь. Впереди они ожидают не менее прекрасное будущее.

Они высказали друг другу благодарность по поводу каждого года, прожитого в супружестве. Отдельно отмечено, если бы им дано было знать о разводе через 25 лет, они поженились бы всё-равно.

Пока что отсутствует информация о том, как супруги намереваются делить имущество, размер которого просто огромен.

Звания богатейшего человека в мире Безос достиг в 2017 году. Помимо Amazon, его детищем является и первая частная космическая компания Blue Origin.