«Комплекс отличницы»: Тодоренко может повторить поведение Ольги Рапунцель из «Дом-2»

Вчера, 22:33

Отличная мать, хозяйка и жена и чтоб все знали – вот возможное будущее Регины.

Регина Тодоренко стала мамой и теперь готова делиться опытом беременности и с первых дней рождения ребенка активно работает над тем, чтобы всем рассказать как и что делать. На самом деле, первая беременность для женщины это новшество и открытие. Многим женщинам кажется, что они совершили подвиг, родив малыша, но забывают при этом, что миллионы женщин делают такой шаг. Очень ярким примером своей гордости от статуса «яжемать» пользуется Ольга Дмитренко Рапунцель. Отношения с Димой у участницы «Дом-2» дошли до свадьбы, чему Ольга была ну очень рада. Она этого не скрывала и откровенно говорила, что она хорошая жена, но родив еще и дочку Василису Рапунцель продолжила трудиться над своим новым достижением - ролью матери.

Но многие поклонники «Дом-2» подчеркивают, что Рапунцель ведет себя не красиво и не правильно по отношению к другим участникам и даже своим родным – матери и сестре Алене Рапунцель.

Систематически Ольга требует у ведущих «Дом-2» подтверждений, что она лучшая на Земле мать и жена, хотя такое поведение психологи интерпретируют, как «комплекс отличницы». Возможно подобным синдромом страдает и Регина Тодоренко, которая совсем недавно стала мамой. Телеведущая трэвел-шоу «Орел и решка» систематически консультирует подписчиков новостями из своей жизни. Более того, Тодоренко запустила целый марафон в котором предпочла поделиться информацией из собственного опыта беременности.

Может быть не стоит сравнивать этих двух знаменитых женщин, но все же складывается впечатление, что Тодоренко может специально делать все, чтобы они с Владом Топаловым были лучшими родителями. Может это жест был направлен на более близкое знакомство с подписчиками, а марафон Регина устроила из-за массы вопросов о ее беременности и родах. Таким образом, может быть Тодоренко может повторить поведение Ольги Рапунцель из «Дом-2» из-за возможного комплекса отличницы – идеальной жены и матери.