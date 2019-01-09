«Вам и не снилось»: Абрамович платит - золотая молодёжь «отрывается»

Сегодня, 18:39

Кому тазик оливье, а кто-то уверен, что достоин большего. Тем более, на больших праздниках.

«Вам и не снилось». Примерно так можно охарактеризовать то, как российская золотая молодёжь «отрывалась» на Новый год. За кого-то заплатил Абрамович, за кого-то - другой богатый папа. Известно не обо всех из них. Но то, что уже попало в Сеть, воистину, впечатляет. Это напоминает уже не широту русской души, а нечто совсем другое.

София Абрамович, которой исполнилось 24 года, прихватив своих друзей, находится на Мальдивах в пятизвёздочном отеле. Причём её номер лишь на один день стоит, около, 150 тыс. рублей.

Завтраки туда, естественно, включены. А вот выпитое за новогодние праздники шампанское – нет. О количестве бутылок и их стоимости информация отсутствует.

Несколько скромнее развлекалась дочка владельца «Дикси». На Пхукет 16-летняя девушка прибыла не только со своим парнем – начинающим рэпером, но и почти со всей семьёй.

Для того, чтобы остановиться ими был выбран самый роскошный отель AMANPURI. Там стоимость самого дешёвого номера за ночь обходится не менее, чем 70 тыс. рублей. Арендовать виллу, в которой есть шесть спален, можно на одни сутки за 900 тыс. рублей. Затем девушка наняла яхту и вместе с бойфрендом и шампанским продолжила гулять.

На их фоне «аппетиты» младшего Газманова просто скромны. Номер в гостинице в Дубае, где остановилась их семья, обходится за ночь, около 30 тыс. рублей.

А вот продолжал путешествие Филипп и его сестра Марианна, используя квадроциклы и верблюдов. Это, всё-таки, не столь затратно.